"Los centroamericanos ya no migran, huyen": Óscar Martínez y la violencia que implica vivir -y morir

Ahora, yo creo que eso también está vinculado a la desesperanza en EE.UU. Fíjate que la crisis de los niños migrantes de 2014, cuando cerca de 64.000 llegaron a EE.UU., no presentaba ninguna condición particular. Es decir, El Salvador ya había sido el país más violento, Honduras lo había sido totalmente.

Pero además de un nuevo sustantivo, vos también identificás un cambio de verbo, ¿no? Yo te he oído decir que los centroamericanos ya no migran…

En los últimos años países como Estados Unidos, Costa Rica, Belice, México registran que se les están triplicando las peticiones de refugio. No triplicando, ¡es que es mucho más! Las peticiones de refugio están llegando a niveles que empiezan a recordar a la guerra. No han llegado a ese nivel, pero empiezan a recordar a la guerra.

La policía salvadoreña no tenía una tan mala fama. Sí en términos técnicos: son malos investigando, no son expertos en reconstruir una escena del crimen... Pero no en términos de represión. La policía hondureña sí tenía esa fama, pero la policía salvadoreña, con toda la corrupción que ha existido dentro de ella, no era eso. Y ahora sí se ha convertido en eso y en muy poco tiempo, desde que los políticos empezaron a soltar el discurso de que esto era una guerra.

Luego están las "excepciones": Nicaragua y Costa Rica. ¿Por cuánto tiempo crees que van a poder seguir siendo la excepción a los niveles de violencia de la región?

Yo creo que por mucho más. La verdad es que de Costa Rica yo no tengo ni idea, pero a Nicaragua sí me he acercado y tengo una teoría -que es simplemente eso, una teoría-. Yo creo que en Nicaragua hay dos cosas que influyeron en que no tengan pandillas.

Una, que la migración nicaragüense hacia EE.UU. durante los 1980 no se comparaba con la migración desde El Salvador y Honduras. Es decir, hubo menos deportados, hubo menos jóvenes conviviendo con el ecosistema pandillero del sur de California.

Y dos, que aunque ahora los sandinistas se hayan convertido en una caterva de corruptos, alguien ganó la guerra y construyó base social, formas de interacción social; alguien tuvo el control durante todo ese tiempo. Entonces en Nicaragua es muy difícil que te pase algo como en El Salvador: que un grupo de 20 muchachos que no pasan de los 25 años controlen a más de 2.000 personas en una colonia sin que esta gente se hable, se organice, diga algo.

Yo sé que hay otras diferencias internas, pero creo que el triunfo de un lado hizo una gran diferencia. Mientras que, en El Salvador, el conflicto nunca se dirimió. El Salvador es un país sumamente polarizado y la guerra nunca terminó en términos ideológicos, nunca hubo puntos de acuerdo, una propuesta intermedia.

Están los polos opuestos: el voto duro de ARENA y el voto duro del FMLN, que ronda los 800.000 desde siempre, para cada partido. Entonces nunca se generó ese punto de encuentro y si bien la guerra terminó en términos de balazos, psicológicamente continuó. Aunque creo que la gran contención, como hecho histórico, fue que nunca hubo tantas deportaciones

¿O sea que no hay lecciones o estrategias que se puedan extrapolar del caso nicaragüense a El Salvador? ¿Es demasiado tarde?

Hay un personaje en El Salvador ahorita mismo, que es absolutamente detestado por todo el mundo, incluso ahorita está preso…

¿Raúl Mijango (el arquitecto de la tregua pandillera)?

Raúl Mijango. Él decía algo, en una entrevista con El Faro, que yo creo. Decía que el fin de la tregua y la postura de este gobierno de reprimir a él le recordó el intento de acuerdo de paz de 1982, cuando la guerra apenas empezaba. Y entonces Mijango también dijo algo que para mí es muy sabio: que hoy por hoy en El Salvador la idea de una paz dialogada, negociada con las estructuras criminales, está muerta. Y que vamos a tener que esperar una década para que la idea vuelva a surgir.

Ahorita en El Salvador es el tiempo para que los que están ansiosos de sangre sacien su sed. Y lamentablemente eso es lo que viene.

¿En medio de todo esto, vos has encontrado en la región algo de lo que agarrarte, algo que te dé esperanzas de que las cosas puedan cambiar?

Yo no soy naturalmente positivo, pero fíjate, aspiro que algo de lo que está pasando en Guatemala se nos contagie. Te lo digo de esta forma: me encantaría ser periodista en una sociedad como la guatemalteca, me encantaría encontrar de que cuando vos denunciás a una autoridad corrupta hay algún apoyo y no solo puteadas y amenazas, como nos ocurre en El Faro, que parece que el que estemos denunciando ejecuciones extrajudiciales nos convierte en unos parias, casi mareros, casi pandilleros.

La revista guatemalteca Nómada hace poco lo hacía ver muy bien, de una muy buena forma. Decía, ¿qué es lo que redujo el número de homicidios en Guatemala? Porque ahora es un poco injusto hablar del Triángulo del Norte en término de homicidios. Guatemala está muy por debajo de nosotros.

El Salvador y Honduras van a terminar este año por encima de los 50 homicidios por cada 100.000 habitantes y Guatemala anda en 32. Y eso es más bajo que el mejor promedio salvadoreño de todo el siglo. Pues bien, decía Nómada, Guatemala lo consiguió combatiendo la corrupción, con un Ministerio Público fuerte, con una CICIG que lo apoyaba.

Porque no es solo en la calle y a balazos que se soluciona la violencia. Esta gente la está solucionando en despachos, con investigaciones profundas, con acusaciones a políticos, desenmascarando a jueces corruptos, alcaldes corruptos; desmantelando a ese sistema que permitía la violencia y se sentía cómodo en el caos.

A mí me da esperanzas Guatemala.

Y si entiendo bien, es porque todavía tenés esperanza que hacés el periodismo que hacés, ¿no?

A mí la idea de un periodista como alguien que nada más refleja lo que ocurre, como un escribiente de sus tiempos, como un historiador en tiempo presente, no me gusta. Para mí el periodismo es una actividad política. No una partidista, política. Y la posición de El Faro está muy clara: defendemos los derechos humanos, defendemos la democracia. Esa es una postura política.

Entonces sí, yo aspiro a que algo cambie. Aspiro que gente poco a poco se deje horadar, así como el mar horada la roca: lentamente. Y con el tema de las ejecuciones extrajudiciales ya ha ocurrido.

Yo soy un tipo de pocas esperanzas, pero ¿qué ha pasado últimamente? Que destapamos la caja de Pandora. Nosotros publicamos lo de la masacre de San Blas, publicamos la masacre de Zaragoza y La Prensa Gráfica publicó Pajales, otra (masacre).