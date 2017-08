'Hay que estudiar y borrar mitos', dice cirujana mexicana

Cuando comenzó su carrera, hubo cirujanos que le dijeron: "¿Qué estas haciendo aquí?, ¡vete a echar tortillas al metate!". Hoy, María del Sol García Ortegón es la primera mujer en realizar un trasplante de corazón en México.

La cirugía se efectuó el pasado 11 de julio en el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre del ISSSTE. María dirigió a un equipo de 20 médicos para efectuar la operación a la paciente Enedina Solís Jiménez, quien tenía una esperanza de vida de solo cinco años.

Hace ya casi tres décadas que se realizó en el país la primera cirugía de este tipo y, a la fecha, existen en México 540 cirujanos cardiovasculares certificados frente a solo 24 mujeres especialistas en esta rama.

Ante ello, María, de 45 años de edad, busca que su ejemplo inspire a las doctoras en formación.

"Tienen que ser muy propositivas, tener el deseo de querer hacerlo y ser tenaces. Si no tienes esa personalidad en la cirugía, no vas a poder lograrlo, porque tienes que ser muy insistente e ir contra mucha gente que te va poner muchos obstáculos", señala.

Aún hay mitos por borrar, dice, entre ellos el que las mujeres no pueden hacer trasplantes, no saben dirigir, siempre lloran o que las cirujanas no deben traer tatuajes (ella tiene seis).

"He hecho cirugías complejas, por ejemplo, un cambio de aorta ascendente, un aneurisma de aorta, que es una cirugía muy difícil, algunos by pass coronarios o cirugías complicadas en las que me tardo 10 horas, y este trasplante de corazón fue una cirugía técnicamente fácil, pero sí entiendo las implicaciones sociales que esto lleva y me siento muy orgullosa", afirma.

De los 40 trasplantes de corazón realizados en el Hospital 20 de Noviembre, la experta ha participado en 20.

"Siempre tengo muchos más compañeros hombres y ahora tuve la oportunidad de ser la primera mujer en hacer un trasplante. Tengo la habilidad, pero hay que estudiar, hay que dejar cosas de lado y hay que ir borrando mitos; tenía que demostrar que estaba igual de preparada que mis compañeros", indica la también primera mujer en la mesa directiva del Consejo Nacional de Cirugía de Tórax.

La trayectoria de la especialista, también reconocida como la primera mujer en América Latina en hacer cirugía robótica, se forja hace 19 años.

Primero, en la Cruz Roja de Polanco, donde vivió dos años en el ˙último piso de esa unidad médica, como parte de su residencia, y luego en el Hospital 20 de Noviembre, donde continúa activa.

En el consultorio del Hospital San Ángel Inn Universidad, donde también labora, la doctora García sigue estudiando. Ya concluyó una maestra en Administración de Hospitales y Salud Pública, porque su deseo a futuro es poder incursionar en la administración un nosocomio.