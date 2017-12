Día Mundial del Sida: los países donde los extranjeros con VIH no son bienvenidos

"Toda persona infectada debería estar diagnosticada y en tratamiento exitoso. Este tratamiento consigue que la persona no contagie a otra, ni siquiera en relaciones sexuales no protegidas", dijo Wolff.

"Las infecciones como el VIH que no son transmisibles a través del contacto social no deberían formar parte de estas restricciones" , le dijo a BBC Mundo.

Tras el levantamiento de la prohibición, organizaciones como la estadounidense Immigration Equality -que aboga por los derechos de inmigrantes LGBT y con VIH- relató lo que esta norma había supuesto durante más de dos décadas.

"La gente nos llamaba para decirnos: 'Estoy en el aeropuerto JFK y encontraron mis medicamentos cuando pasé por aduanas y me dicen que tengo volver a subirme al avión, ¿es así?'", contó entonces la directora ejecutiva de la agrupación, Rachel Tiven.

Y, en muchos casos, así era. Las personas "descubiertas" con su medicamento debían volver al avión para regresar a su país.

Medicamentos en el extranjero

Según el doctor Wolff, aún son muchas las personas que le confiesan tener miedo de viajar y llevar sus medicamentos antirretrovirales en el equipaje por temor a tener que enfrentarse a preguntas incómodas en la aduana.

Sin embargo, uno de los mayores problemas para los viajeros internacionales con VIH puede ser el quedarse sin medicamento en el lugar de destino, ya sea por pérdida o porque se ve obligado a extender su estadía más de lo previsto.

"Hace poco tuve un paciente extranjero que vino a Chile, enfermó y tuvo que ingresar en la UCI. En ese tiempo, se le acabó el medicamento que trajo y que recibe gratis en su país. Aquí le dijeron que se lo podían dar, pero por unos US$2.000", explicó Wolff.

Y es que aunque gobiernos y aseguradoras privadas compren el medicamento a un precio mucho menor, si un cliente fuera a comprar su tratamiento mensual por su cuenta le podría costar "entre US$500 y más de US$2.000, según el país".

Por eso, Wolff apela a la responsabilidad de los portadores del virus que viajan para que no vayan con la medicación justa para su estadía en el extranjero.

"Es importantísimo mantener la terapia y no interrumpirla. Si el medicamento no funciona a veces, es generalmente porque no hay buena adherencia. Si la gente deja de tomarlos, el virus reaparece y ese medicamento no sirve", dijo.

Por todos estos problemas que ya enfrentan los viajeros con VIH en sus desplazamientos, ONUSIDA sigue abogando para que las mayores restricciones a su libre circulación desaparezcan cuanto antes de todos los países.

"Estas restricciones son discriminatorias, son basadas en gran parte en el estigma y no protegen la salud pública. Es importante que se eliminen urgentemente porque son anacrónicas, ineficaces e innecesarias", concluyó Luisa Cabal de ONUSIDA.