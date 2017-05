Playmates en México: ‘creo que todos son bellos y bien parecidos’

Dorika y Yevgeniya se siente en México mejor que en sus respectivos países.

Y es que las modelos, quienes aparecen en la portada de Playboy del mes de mayo, aseguran que tanto en Hungría como en Ucrania, respectivamente, no las tratan tan bien como acá.

La húngara señaló que incluso en su país se siente atacada por la prensa, quienes inventan cosas sobre ella, algo que en Tierra Azteca no ha pasado.

"No puedo creer que en esta ciudad sean tan cálidos, aquí me siento muy cómoda, la verdad es que en mi país es muy diferente, por ejemplo, la prensa acá me ha tratado súper bien", indicó Dorika.

Y es que también a Yevgeniya, quien es de Ucrania pero radica en Alemania, le ha ocurrido lo mismo, pues hasta chismes le han inventado.

"En Alemania he tenido la misma experiencia, yo digo algo y cuando ya sale el reportaje me quedo sin palabras porque es totalmente diferente a lo que yo dije", agregó.

Aunque las dos tienen pareja, coincidieron en que los hombres mexicanos les parecen bastante atractivos, aunque sea más chaparritos que ellas.

"Me gusta toda la gente de México, creo que todos son bellos y bien parecidos, tienen hombres guapos, pero lo que más me gusta de ellos es que son muy respetuosos", aseguró Yevgeniya.

Junto a otras dos conejitas, Adrienn y Ashleigh, las europeas posaron en la sesión para Playboy México donde hacen trabajos rudos, en donde aseguran se sintieron cómodas.

"A veces me pongo nerviosa, pero cuando el fotógrafo es bueno y hay química con mis compañeras me siento genial y estás chicas son geniales, no son celosas para nada", finalizó Dorika .

ASÍ LO DIJERON

"Acá son súper respetuosos y no puedo creer que haya tenido que viajar hasta otro continente para entender que la prensa no siempre es ruda y grosera".

Dorika, modelo.

"En Alemania he tenido la misma experiencia, yo digo algo y cuando ya sale el reportaje me quedo sin palabras porque es totalmente diferente a lo que yo dije".

Yevgeniya, modelo.