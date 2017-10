Coquetea Ricardo Monreal al Frente

El aún morenista Ricardo Monreal coquetea con el Frente Ciudadano por México en pos de la candidatura a Jefe de Gobierno.

Y es que el Jefe Delegacional en Cuauhtémoc advierte que el partido que preside Andrés Manuel López Obrador no cambiará a Claudia Sheinbaum como su abanderada.

En entrevista con REFORMA, y a pregunta expresa sobre si aceptaría que el Frente, conformado por el PRD, el PAN y Movimiento Ciudadano lo nombrara candidato, respondió: "Es probable, pero no lo han hecho".

Agregó que declinó a la oferta que le hiciera Eruviel Ávila, actual delegado del PRI en la CDMX, para ser el abanderado del tricolor.

Sería "políticamente incorrecto y Éticamente inconveniente" regresar al partido del que se fue hace 20 años, indicó, aunque no descarta la posibilidad de realizar acuerdos con el Revolucionario Institucional.

Antes del sismo del 19 de septiembre, Monreal planeaba su separación de Morena para el 29 de septiembre y tres días más tarde pedir licencia como Delegado para formar un proyecto de candidatura con distintos partidos.

"Yo, el primero de octubre iniciaba la construcción de un Frente Amplio para la Ciudad. Previo había hablado con los dirigentes de los partidos políticos. Todo eso quedó en los escombros", señaló.

El ex Gobernador zacatecano estimó que, de ser el candidato del Frente, podría dar la pelea a Morena, aunque primero el PRD -partido en el que también militó- debe definir si lo apoya a Él o da su aval a su presidenta nacional, Alejandra Barrales.

"Si no existe mezquindad o cerrazón de los probables aliados políticos de distintos partidos, podríamos dar la pelea t˙ a t˙ con la candidata de Morena. No me voy a meter a la disputa o a ser motivo de discordia en los partidos, ellos tendrán que resolver los temas en su designación de candidatos", expresó.

De encabezar el Frente en la CDMX, Monreal declaró que el adversario no sería Sheinbaum, sino López Obrador, a quien, sin embargo, señaló como el hombre con más ética para gobernar el País.

"La lucha político-electoral va a ser con Andrés, porque está· muy arraigada su imagen en la Ciudad", señaló.

Otra opción para entrar en el proceso de 2018 es una alianza total con los partidos, incluyendo a Morena, aunque Monreal asegura que la "nomenklatura" no permitiría esta alianza.

"Ellos ya definieron, no creo que Morena cambie su decisión política y respeto a la compañera Claudia (Sheinbaum), que eligieron como coordinadora, es una científica admirable.

"No es un tema personal, creo que Morena no cambiar· su posición, y si cambiara yo no sería el abanderado, estaría antes Martí Batres y luego Mario Delgado", señaló con base en los resultados de un ejercicio estadístico dado a conocer el 24 de agosto por Morena.