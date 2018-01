Visita Meade este jueves tierra de AMLO

José Antonio Meade, precandidato del PRI a la Presidencia, viajará hoy a Tabasco, tierra natal de su contrincante de Morena, Andrés Manuel López Obrador.

El aspirante tiene programado un encuentro con militantes del tricolor en un salón del parque Tomás Garrido, en la ciudad de Villahermosa.

De acuerdo con reportes del PRI enviados al INE, el ex Secretario de Hacienda tenía planeado viajar a Tabasco desde el pasado 28 de diciembre, pero canceló el encuentro contemplado en su agenda.

Hoy, Meade se reunió con militantes priistas en la ciudad de Morelia, en Michoacán, estado gobernado por el PRD.

En el mitin estuvieron presentes los ex Gobernadores Ausencio Chávez, Genovevo Figueroa, Víctor Tinoco Rubí y Salvador Nava, pero no asistió el ex Mandatario Fausto Vallejo.

"De una vez quiero aprovechar para agradecer porque este es el ejército con el que vamos a ganar en julio de 2018", expresó el aspirante presidencial, quien aprovechó el foro para hablar sobre su propuesta de combate a la corrupción.