Villaraigosa prevé bastión vs. Trump

Para el ex Alcalde de Los Ángeles (2005-2013), Antonio Villaraigosa, el estado de California es el bastión que, tarde que temprano, hará un contrapeso a las políticas impulsadas por el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En 2016, Antonio Villaraigosa anunció sus intenciones para aspirar al Gobierno de California en las elecciones de 2018 y seguro de sí mismo, sin ocultar una pícara sonrisa, dijo que lo conseguirá.

"Si ganamos, cuando ganemos en California, vamos a marcar un camino diferente, en contraste al de Trump (...) Yo creo que California va a marcar el camino", indicó ayer, de visita en Guadalajara para la FIL.

Explicó que, contrario a la visión del Presidente estadounidense, su gobierno buscará hacer alianzas con el pueblo mexicano.

"Cuando ganemos vamos a establecer más comercio con México, intercambio cultural, educativo, preparando la base para una relación diferente a la de ahora", aseveró.

Criticó las intenciones de Trump de eliminar el programa DACA, que provocaría que hijos de migrantes nacidos en Estados Unidos sean deportados, pues estimó que provocaría una pérdida de hasta 460 mil dólares en todo el País.

Agrego que si bien EU no es el país perfecto, es símbolo de la libertad y esperanza de una mejor oportunidad de vida para muchas personas en el mundo.

Antonio Villaraigosa, ex Alcalde de Los Ángeles

Nunca habíamos tenido a alguien sin el entendimiento de que cuando llegas a la Presidencia tienes que ser unidor, tienes que inspirar, avanzar con la gente y la verdad es que él no merece estar en esa posición".