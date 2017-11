Vigilan reconstrucción comités de mujeres

Grupos de mujeres voluntarias tomarán la encomienda de supervisar las tareas de reconstrucción en los estados afectados por los sismos del 7 y 19 de septiembre.

La semana pasada, la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles, tomó protesta al primer comité de "Mujeres Vigilantes" en Tochimilco, Puebla.

Este lunes, hizo lo propio el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en Villaflores, Chiapas.

"Es el primer lugar (de Chiapas) donde se hace un comité, ¿con quiénes?, con mujeres, para que ellas puedan auxiliarles, ellas no van a cobrar un centavo, ni un centavo van a cobrar.

"Quieren ayudar a su comunidad, por eso muchas gracias y muchas felicidades a las que hoy tomaron protesta", manifestó Osorio Chong.

Estos comités de mujeres vigilarán que los apoyos otorgados por las autoridades a través de tarjetas Bansefi, se canalicen adecuadamente y con transparencia.

El objetivo no solamente es brindar certeza al proceso de reconstrucción de viviendas afectadas, sino garantizar que las nuevas casas puedan estar de pie en poco tiempo.

"Ellas van a estar al pendiente (...) del recurso para la reconstrucción, van a estar al pendiente si tienen problemas, además del módulo de atención, van a estar muy al pendiente de ustedes.

"Acérquense, buscamos gente conocida de la comunidad, del Municipio, para que nos puedan ayudar", expresó Osorio Chong.

El Secretario afirmó que las "Mujeres Vigilantes" no tienen otro interés mas que colaborar para que se construyan las casas y todos regresen a la tranquilidad que merecen.

En un evento en el que también se entregaron apoyos y actas de nacimiento, Osorio Chong insistió en la importancia de que los recursos otorgados se apliquen "de la mejor manera".

"Ya tuvimos experiencias en otros municipios u otras comunidades donde llegó el recurso y como no se había hecho al remoción de escombros, entonces algunos varones en lo particular sacaron el dinero y lo ocuparon para otra cosa, y la idea es que no se ocupe mas que para la reconstrucción.

"Y por eso se ha dado la instrucción de que las tarjetas en lo posible se le entreguen a lo mejor que tenemos, que son las mujeres de este País", abundó Osorio.

De acuerdo con información de la Sedatu, en todos los estados que se vieron afectados por los sismos, se incorporarán comités de supervisión y seguimiento de este tipo.

Los terremotos de septiembre afectaron a 180 mil viviendas de ocho entidades federativas, de las cuales 50 mil serán reconstruidas con base en un censo casa por casa.

"Que no quede duda, vamos a salir adelante, la instrucción del Presidente es trabajar hasta que todo Chiapas esté de pie", exclamó Osorio Chong.