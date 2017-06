Ven omisión en asesinato de periodistas

Periodistas de todo el País, que se reunieron este miércoles para discutir los riesgos que implica el ejercicio de la profesión, consideraron que hay una omisión deliberada del Estado en dejar impunes los crímenes de los comunicadores, informó Guillermo Osorno.

El director de horizontal.mx, una publicación digital que fue convocante del encuentro, indicó que esa fue la sensación que expresaron los periodistas en el primer día de trabajo de este ejercicio de reflexión colectiva.

"Hay una sensación compartida por los periodistas de que la impunidad no es solamente un asunto de omisión del Estado en la procuración de justicia, sino que podría ser una política del Estado. Es algo que no se cumple por negligencia sino algo que no se cumple porque esa es la manera en que el Estado mexicano opera", indicó.

Eso, dijo en entrevista, es lo que explica que la impunidad en el caso de los asesinatos de periodistas sea del cien por ciento.

A la reunión, que Osorno calificó como inédita, acudieron 130 periodistas de distintas ciudades del País, algunos de ellos víctimas de acoso por parte de autoridades o del crimen organizado.

"El objetivo de la reunión de hoy, como lo dijimos públicamente, era convocar a un ejercicio de deliberación colectiva para que entre los periodistas pudieran encontrar una agenda común en contra de la violencia y los asesinatos", señaló.