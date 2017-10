Ven ambiente migratorio similar a era de esclavitud

La hostilidad contra los migrantes en algunas zonas de Estados Unidos es similar a la situación que vivió el país vecino durante la era de la esclavitud, consideró Susan Gzesh, académica de la Universidad de Chicago.

"Estados Unidos está· tan dividido sobre esas actitudes hacia los indocumentados, que estaba pensando en la diferenciación geográfica que existió en este país en la Época de la esclavitud, cuando hubo esclavos que llegaron al norte buscando un territorio donde no solo no eran esclavos, pero donde la gente no iba a informar a sus dueños en los estados del sur para regresarles", comentó.

En entrevista, señaló que a diferencia de lo que ocurrió en los siglos 18 y 19 en EU, cuando la esclavitud estaba permitida geográficamente en el sur y prohibida en el norte, las ·reas "seguras" actualmente para los migrantes varían, y la diferenciación es más por zonas rurales y urbanas.

Comentó que en Chicago los migrantes no tienen que preocuparse tanto de ser detenidos, porque la Policía de la ciudad jamás va a intentar arrestarlos con el fin de entregarlos a las autoridades migratorias, aunque, dijo, los agentes de la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) sí tiene facultad de hacer detenciones, pero sin el apoyo de oficiales locales.

"En otras áreas del país la situación puede ser totalmente al revés, las policías están actuando como si fueran agentes en la aplicación de las leyes migratorias, entonces el migrante tiene que tener miedo de cualquier encuentro con cualquier policía", apuntó.