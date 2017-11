Ve Roque 'caballada gordita' en PRI

En medio del enredo que precipitó el Canciller Luis Videgaray al destapar a José Antonio Meade, el ex dirigente priista Humberto Roque Villanueva aseguró que el proceso de designación del abanderado tricolor a la Presidencia de la República no se ha salido de control.

Ayer, el Presidente Enrique Peña Nieto saltó a la escena para desmentir a los "despistados" y aclarar que el abanderado no se elegirá en función de elogios o de aplausos.

"No se está saliendo de control el proceso", sostuvo Roque Villanueva en entrevista.

"El PRI tiene una cantera interesante de funcionarios públicos y de militantes que pueden ser en su momento candidatos a la Presidencia. La caballada no está flaca; al contrario, la veo muy gordita", ilustró.

Cuando se le preguntó por la intervención de Peña Nieto, el funcionario dijo que manifestaba su "respeto invariable a la figura del Presidente de la República".

"Su servidor entiende que es el priista más importante que tiene mi partido; y que siempre estaremos atentos a cualquier definición que él haga", señaló.

Roque Villanueva advirtió, en todo caso, que los partidos políticos se fortalecen cuando hay unidad en su toma de decisiones.