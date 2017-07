Usará Rubí fama para ayudar

Tras ser objeto de memes, Rubí Ibarra busca lanzar su carrera como cantante, llenar auditorios y con eso, mejorar la calidad de vida en su tierra natal, La Joya, San Luis Potosí.

De niña siempre soñó con ser artista y ahora tiene la oportunidad, pues al menos ganó fama a raíz de que el video con la invitación a su fiesta de 15 años se hizo viral en redes sociales en diciembre del año pasado.

"Yo quisiera que mi fama durara mucho, me gustaría mucho ayudar a mis papas, a mi gente, me gustaría ayudarlos, porque donde yo vivo el agua no está· bien, es sucia, me gustaría poner bombas de agua, no sé, sueño con regresar a mi rancho, pero ayudando a mi gente", dijo en entrevista.

Gracias al video en donde el papá· de la joven invita a todos a la fiesta, que ya cuenta con más de 3 millones de visualizaciones, la joven ganó el premio de "Bomba Viral 2017" en los MTV MIAW.

Las críticas y las burlas no le quitan a Rubí lo bailado, pues su sueño de ser famosa y cantante se hizo realidad.

"Ya estamos ensayando canciones, grabándolas, ya se necesita tenerlo todo para el disco".

Por lo pronto, la quinceañera promociona el sencillo "No quiero nada", canción para la que grabó un videoclip en Acapulco, que saldrá· a finales de este mes.