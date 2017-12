Urge Solalinde a proteger a indígenas

El padre Alejandro Solalinde emplazó a los tres órdenes de gobierno a brindar protección a los indígenas desplazados por el pleito territorial entre los municipios de Chalchihuitán y Chenalhó.

El también defensor de derechos acudió a la zona en conflicto desde donde hizo el llamado a través de un video publicado en su cuenta de Twitter.

"Vuelvo a elevar la voz por nuestras hermanos y hermanas desplazados de Chalchihuitán. No es posible que ellos todavía no tengan protección", demandó.

El sacerdote exigió a las autoridades poner empeño para resolver el problema que padecen los indígenas de los Altos de Chiapas.

Lamentó que en pleno invierno niñas, niños, mujeres y hombres sigan sufriendo y viviendo a la intemperie.

"Ya es el invierno y no podemos abandonarlos. Hago un llamado para que el Gobernador (Manuel Velasco) inmediatamente atienda a estas personas desplazadas, así como a las autoridades federales", dijo.

"Ellos son los principales responsables, sobre todo el Gobernador, de esta atención de su pueblo ¿No quería (Velasco) ser Gobernador?, pues esa es su responsabilidad. Yo apelo a su responsabilidad para que de inmediato se le de atención a las personas desplazadas.

"Ya es el invierno, tienen frío, tiene hambre. Han muerto ya 11 personas. ¿Cuántas más tienen que morir para que sean responsables de sus conciudadanos?", reprochó.