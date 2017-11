Una ciudad marcada por la violencia padece Tijuana rezago de policías

La corporación policiaca de Tijuana no sólo posee menos de la mitad de los policías que debe tener, sino que además el 20 por ciento de sus elementos tienen más de 60 años de edad y trabajan con la tercera parte de las unidades patrulla requeridas, dieron a conocer autoridades municipales.

Durante la primera reunión entre Gobierno y el Comité Ciudadano de Seguridad Pública de Tijuana denominada "Seguridad Pública Preventiva: Responsabilidad Municipal y Social ¿Qué corporación necesita Tijuana?", ambas partes coincidieron en un lamentable diagnóstico de la corporación preventiva.

Para una ciudad que registra más de mil 500 muertes violentas, sin duda hay rezagos, recalcó Genaro de la Torre Quintanar, Presidente del Comité Ciudadano.

"Para Tijuana se requieren alrededor de 5 mil agentes municipales, pero hay 2 mil, menos de la mitad", subrayó De la Torre Quintanar durante la sesión.

Por su parte, Mario Martínez Martínez, quien asumió este mes la Dirección de Policía de Tijuana, indicó en entrevista que el reto es mayúsculo.

"Tenemos un rezago enorme, tenemos menos del 50 por ciento de los elementos según la necesidad de la ciudad. El Ayuntamiento está trabajando en la contratación de al menos 500 elementos, que se vería reflejado en un año más", mencionó Martínez.

"Más o menos un 20 por ciento de los elementos municipales tiene 60 años de edad o más; merma (la operatividad) y además ya trabajaron por la ciudad muchos años. Es justo que se vayan a descansar, que los pensionen".

Tijuana requiere al menos 200 patrullas más para cubrir las necesidades de la ciudad.

El 50 por ciento del equipamiento fue comprado entre el 2009 y 2010, pero el Municipio está asentado en zona irregular, entre cerros y caminos de terracería.

Personal de Planeación de la Dirección de Seguridad Pública indicó que el plan a 25 años era construir una comandancia regional en al menos cinco distritos, pero en la actualidad sólo existe una, inaugurada en el 2009, en honor al policía Margarito Saldaña, asesinado por el crimen organizado.

De la Torre Quintanar aclaró que hasta ahora las autoridades municipales comprendieron que se requiere de los ciudadanos en la estrategia de seguridad.

"Este ejercicio se debió haber hecho desde que iniciamos como Comité, desgraciadamente no creían en nosotros, nos veían como enemigos, pero ya se dieron cuenta que las cosas no funcionan si no estamos de acuerdo ciudadanos con autoridad", dijo Quintanar.

"El hecho de que critiquemos y digamos qué es lo que necesitamos no es ir en contra de la autoridad, sino buscar una estrategia efectiva", agregó, "todos venimos sufriendo el tema de la delincuencia".

La regidora Mónica Vega Aguirre, del Partido Encuentro Social y Presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Salud, señaló que hace falta liderazgo en seguridad pública.

"Pareciera que no tenemos claridad hacia dónde nos quieran llevar y hacia dónde queremos ir. Esto nos hace tener recursos, tener presupuesto, pero desde mi punto de vista no se está utilizando de manera adecuada, porque a un año de Gobierno se siguen llevando a cabo mesas de trabajo", expuso Aguirre.