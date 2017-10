'Trump no es  una verdad', dice Gore

El cambio climático es la gran preocupación del ex vicepresidente de Estados Unidos, Albert Arnold "Al" Gore Jr. pero no del presidente actual, Donald Trump, a juzgar por sus decisiones administrativas.

Ganador del Premio Nobel de la Paz en 2007, Al Gore se describe a sÌ mismo como un "político en recuperación", pues su pasión se ha mudado a la ecología, lo cual ha quedado documentado en las cintas La Verdad Incomoda y La Verdad Incomoda 2, que se estrena el 17 de noviembre en México.

En esta secuela se observan los avances y retrocesos que se han tenido en torno al tema hasta este año, lo cual incluye la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París, en el que se establecen medidas para reducir las emisiones de gases nocivos.

La decisión fue tomada por Donald Trump, por lo que al ser cuestionado en entrevista si el actual mandatario es una verdad incómoda, Gore sólo coincidió a medias.

"Ciertamente (Trump) es incómodo, pero Él no es una verdad", dijo.

Enfatizó que ante la salida del Acuerdo de París no siente temor pues, aunque al inicio creyó que más países seguirían el ejemplo, no fue así.

"Eso no pasó y al día siguiente me alegré de que el resto de los países, a excepción de Siria, se quedaran en el acuerdo. Y en mi País muchos de los estados más grandes como California y Nueva York, también se quedaron.

"Ahora esta· claro que Estados Unidos no sólo alcanzar· nuestras metas, sino que las superar·. Y bajo la ley internacional, el primer día en el que el país se puede retirar del acuerdo es un día después de la siguiente elección presidencial. Así que hay una diferencia entre Donald Trump y Estados Unidos. El se está aislando a sí mismo", manifestó.

Gore confía en que estemos al inicio de una revolución sustentable, gracias al avance de la tecnología. Pero señala que toda revolución comienza por un despertar de conciencia y por ello no quita el dedo del reglón y regresa con esta secuela de la película que ganó el Oscar por Mejor Documental en 2007.

"Ahora estoy menos vulnerable a momentos de desesperación", expresó.

En una presentación especial, Gore presentó su cinta en el Festival Internacional de Cine de Morelia la noche de ayer, a la que asistieron la aspirante a candidata independiente Margarita Zavala y el ex Presidente Felipe Calderón.