Traigo lana para pagar mis anuncios.- Bronco

Aunque dijo no saber quién pagó la promoción de la revista en la que aparece presumiendo los supuestos logros de su Administración, el Gobernador Jaime Rodríguez dijo que pagará con recursos propios los panorámicos de su marca de tequila, en los que no descarta que aparezca su imagen.

"Yo (voy a pagar) con mi lana, guey... aquí traigo, mira", expresó mostrando mil pesos que traía en su bolsa.

"Voy a checar con mi vieja y mis hijos cuánto podemos invertir", añadió, "es mi negocio... hasta ahí te quieres meter, pues no".

¿Va a aparecer usted en los anuncios?, se le preguntó.

"A lo mejor", dijo, "bailando, o arriba de un caballo, o tomando tequila... pues yo soy el actor, cabrón, pues es mi tequila, es mi negocio, son cosas mías personales".

Sobre el costo de 7.4 millones de pesos por la aparición en la portada de una revista y la publicidad de ésta en diferentes tipos de anuncios en la Ciudad de México y Monterrey, el Gobernador se negó nuevamente a responder.

También aseguró desconocer por qué se retiró esa publicidad en ambas ciudades.

"Ni sé, ni me importa, ni me interesa, ni estoy enterado", expresó.

¿Pero sí está· enterado de quién pagó esa publicidad?

"No, no estoy enterado", expuso, "pregúntenle ustedes a la revista, nosotros no contratamos a nadie".