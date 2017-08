Suma a sus filas AMLO a #LadySenadora

La senadora Luz María Beristaín Navarrete formalizó su renuncia al PRD y anunció su incorporación a Morena, para apoyar la candidatura presidencial de Andrés Manuel López Obrador.

La legisladora fue bautizada en redes sociales como #LadySenadora, tras hacer un escándalo en el aeropuerto de Cancún porque no la dejaban abordar un avión, tras llegar tarde a la terminal aérea.

Con fecha del 20 de julio, Beristaín presentó ante la Comisión Nacional de Afiliación del PRD la petición de cancelación de su membresía como militante, luego de 25 años.

"Esta institución política ha perdido la mística que le dio origen y se ha acercado a la derecha que busca destruir a Andrés Manuel López Obrador.

"Desde hace algunos años y especialmente con esta dirección, los grupos de poder han perdido la mística nacional que nos caracterizaba, hoy el PRD, siento, esta· extraviado y en su ceguera busca, o no se han dado cuenta, que le han dado la espalda a la gente y han tomado la mano de la recalcitrante derecha panista", dijo la legisladora al dar a conocer su renuncia al PRD.

La senadora por Quintana Roo se dijo agradecida con la ciudadanía que la votó y le permití servir al país mientras militaba en el PRD.

Llamó a sus compañeros ex perredistas y a los aún militantes a no perder la oportunidad de sacar a la "derecha marchita" del Gobierno y sumarse como ella al proyecto que encabeza Andrés Manuel López Obrador.

"Me voy a apoyar a Andrés Manuel López Obrador con la convicción de que es la mejor propuesta para dirigir al país; me voy cierta de que ni el PRI ni ningún frente antiAMLO están en el corazón de la gente; me voy con la frente en alto, con paso firme, con voluntad de trabajo y servicio a favor de la gente, a favor de mi patria y a favor de un cambio verdadero", expresó Luz María Beristaín.

Beristaín forma parte de los 9 senadores que se apartaron del grupo del PRD cuando la dirigencia de ese partido retiró de la coordinación a Miguel Barbosa, luego de que expresó su apoyo a la candidatura de López Obrador.

La senadora de Quintana Roo se alejó del PRD desde ese conflicto y se sumó al bloque de PT-Morena.

La nueva coordinadora Dolores Padierna reclamó como PRD cambiar a Beristaín de la Comisión de Administración y nombró en su lugar a Alejandra Barrales, lo que precipitó la desbandada del grupo que apoyaba a Barbosa.