Sueñan y gozan como 'soldaditos' en Tamaulipas

Éric y Criss Alexander cumplieron hoy el sueño de ser, por un día, soldados honorarios de la Sedena.

En Tampico, el pequeño Éric, de 13 años y quien padece leucemia, visitó las instalaciones del 15 Batallón Militar acompañado de su madre, Mirna Rodríguez Díaz, para participar en la ceremonia donde se le nombró como soldado honorario y realizó actividades relacionadas con la formación castrense.

El niño, diagnosticado desde hace 3 años y que recientemente tuvo una recaída, fue uniformado como militar para participar en la ceremonia de izamiento de bandera, además observó un desfile, realizó un recorrido por las instalaciones, acudió a la pista de acondicionamiento de binomios canófilos y presenció las demostraciones de equipo y de servicios médicos.

"Sentí emoción cuando me dijeron que vendría y que me iban a mostrar todo. Lo que más me gustó fue ver cómo entrenan a los perros", dijo Éric, quien además de desayunar en el comedor del Batallón recibió un regalo y reconocimiento por parte del Comandante de esta institución militar, Jorge Osornio Velázquez.

"Por parte del 15 Batallón y en este caso de la Secretaría de la Defensa Nacional para reconocer esa parte de guerrero, de lucha que tiene el niño, tratar de sacarlo un rato de sus padecimientos y problemas. Que conviva con nosotros y reconocerlo haciéndolo soldado honorario del Batallón", expresó Osornio.

Éric es uno de los 40 niños que forman parte de la asociación civil Trocitos de Esperanza, que se dedica a apoyar a pequeños que padecen algún tipo de cáncer, así como a sus familiares.

En Reynosa, mandos militares de la Octava Zona Militar y el 19 Regimiento de Caballería Motorizado cumplió el anhelo de Criss Alexander al ser designado soldado por un día.

Criss participó en los honores a la Bandera, además recorrió todas las áreas y compartió el desayuno con personal castrense.

El pequeño es sobreviviente al cáncer de médula que le fue detectado a tiempo y siempre había expresado su admiración por el Ejército Mexicano.

La Octava Zona Militar se encuentra bajo el mando del General de Diplomado de Estado Mayor, Adelfo Castillo López.

Los mandos que atendieron a Criss fueron el responsable del 19 Regimiento, Coronel Diplomado de Estado Mayor, Luis Andrés Gutiérrez, y el segundo comandante, Teniente Coronel Enrique Elvira Sáenz.

Criss Alexander acudió acompañado de sus familiares.