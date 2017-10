Seguiremos en TLC si conviene a País.-SRE

México participa en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte de buena fe y con una actitud constructiva y se continuará sólo si así conviene al interés nacional, afirmó el Canciller Luis Videgaray.

En comparecencia ante el Senado, dijo que para ello México cuenta con un equipo extraordinariamente calificado y con experiencia que encabeza el Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo.

"No debe malinterpretarse la buena voluntad, el ánimo constructivo de nuestros negociadores, con una decisión de abandonar las causas y los intereses de nuestro País.

"México es mucho más grande que el TLC y debemos estar preparados para los distintos escenarios que pueden resultar de esta negociación. No estamos negociado el tratado por redes sociales o a través de Twitter, lo estamos haciendo con profesionales, actuando de buena fe, y sólo seguiremos en este tratado si así conviene al interés nacional", afirmó.

En su primera intervención, Videgaray asumió también una postura firme respecto al muro fronterizo que pretende construir la Administración de Donald Trump.

"México no pagará de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia un muro que se construya en territorio estadounidense a lo largo de la frontera con México. Esta determinación no es una postura de negociación, no es una estrategia mexicana, es parte de un principio fundamental de dignidad y de soberanía", indicó el Canciller, lo que le valió los aplausos del Pleno.

Videgaray entregó a los senadores un informe con la gestión de los recursos aprobados este año por el Congreso para apoyar la defensa de los paisanos en Estados Unidos.