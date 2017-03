Se levantan jornaleros de San Quintín de mesa con Segob

Representantes de los jornaleros de San Quintín se levantaron hoy de la mesa de trabajo con la Secretaría de Gobernación (Segob) en protesta por la falta de los subsecretarios de distintas dependencias.

Como parte del acuerdo para retomar el diálogo con el Gobierno federal, fueron citados hoy a las 10:00 horas a una primera mesa de trabajo con funcionarios de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami).

"No estaba ni siquiera el subsecretario de Trabajo, Rafael Avante. No estaban los funcionarios de alto nivel que habíamos solicitado. Decidimos levantarnos al ver que no estaban los que pueden firmar los compromisos", describió Octavio ¡ángel López, técnico de la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social.

Al levantarse de la mesa fueron abordados por el subsecretario de Gobierno, René Juárez, quien urgió a los inconformes a volver a las mesas de negociación una vez que reuniera a los subsecretarios.

En un momento de tensión, reclamó respeto a los jornaleros que recomendaron traer a los subsecretarios "en la línea de avión" del Presidente Enrique Peña.

"¿Cuál línea de avión? No hay ninguna línea de avión de ningún Presidente y menos del Presidente Peña. Yo los respeto y exijo respeto para mí y respeto para el Presidente de la República", espetó Juárez.