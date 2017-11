Se deslindan padres de 43 de candidatos

Rumbo al proceso electoral del 2018, padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa se deslindaron de cualquier candidato presidencial.

En la marcha para conmemorar los 38 meses de la desaparición de los estudiantes afirmaron que no se van a distraer de su objetivo principal que es la presentación con vida de los 43 normalistas.

"Sabemos de ante mano que hoy vienen tiempos electorales pensando que de esa manera a nosotros nos van a distraer", afirmó Felipe de la Cruz, vocero de los padres de los 43 normalistas.

"Queremos decirles que como padres de familia no nos interesa quien sea o quienes sean los próximos gobernantes porque todos están contados con la misma tijera".

De la Cruz reprochó que a tres años y dos meses de los hechos violentos en Iguala, Guerrero, el Gobierno federal no les ha dado verdad y justicia.

"Hoy la confianza que se tiene es en esta fuerza, en la organización del pueblo quien es el único que nos va a llevar a la verdad", expresó el vocero.

Melitón Ortega, padre del desaparecido Mauricio Ortega, sostuvo que tienen elementos para afirmar que patrullas policiacas participaron en la desaparición de los jóvenes.

"Estos hechos ocurridos el día 26 y 27 es crimen de Estado. Es la responsabilidad del Gobierno la desaparición de nuestros compañeros estudiantes", dijo Ortega.

También enfatizó que mientras no encuentren respuesta a sus demandas serán la piedra en el zapato del Presidente Enrique Peña Nieto.

Los tutores también demandaron al titular de la Secretaría Gobernación (Segob), Miguel Ángel Osorio Chong, una mesa de trabajo para que se responda a los compromisos establecidos en la última reunión con el funcionario.