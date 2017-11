Sale Moreira en 7 días... y no hay un sucesor

Faltando hoy sólo siete días para que concluya la Administración de Rubén Moreira, aún no hay quién tome protesta el próximo 1 de diciembre como Gobernador de Coahuila, ya que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) no ha declarado si el triunfo del priista Miguel Ángel Riquelme fue válido.

Y es que, aunque Riquelme obtuvo el mayor número de votos y fue declarado Gobernador electo por el Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila, el Trife aún no resuelve si procede la anulación de los comicios por el presunto rebase de gastos en la campaña del abanderado de la Coalición por un Coahuila Seguro.

La magistrada Janine Otálora Malassis, presidenta del TEPJF, dijo que la demora tiene que ver con la revisión de varios tomos sobre el caso.

"Ya va a salir en estos días el asunto de la elección de Gobernador de Coahuila", dijo en entrevista.

"Primero se fue al Tribunal Electoral Estatal de Coahuila. Resolvió hace poco y el juicio llegó a la Sala Superior hace 15 días.

"Llevamos 15 días revisando tomos y tomos con todos los agravios de los partidos y actores, pero lleva sólo 15 días en la Sala Superior", aseguró.

"(Saldrá) a más tardar a principios de la próxima semana", respondió a pregunta expresa.