Revisan vigencia de cuotas al pollo

La Secretaría de Economía informó del inicio de del examen de vigencia de las cuotas compensatorias impuestas a las importaciones de pierna y muslo de pollo originarias de Estados Unidos, independientemente del país de origen.

En una resolución publicada en el Diario Oficial de la Federación, esta semana, la dependencia indicó que el periodo de vigencia se establecí del 1 de julio de 2016 al 30 de junio de 2017, y como periodo de análisis el comprendido entre el 1 de julio de 2012 al 30 de junio de 2017.

Mencionó que las cuotas compensatorias definitivas continuarán vigentes mientras se tramita el presente procedimiento de examen de vigencia.

La dependencia señaló que los productores nacionales, importadores, exportadores, personas morales extranjeras o cualquier persona que acredite interés jurídico en el resultado de este examen, contarán con un plazo de 28 días hábiles para presentar la respuesta al formulario oficial, y los argumentos y las pruebas que consideren convenientes.

El plazo de 28 días hábiles se contará a partir del 3 de agosto.

Cabe recordar que el 6 de agosto de 2012, la Secretaría de Economía determinó cuotas compensatorias definitivas para las importaciones provenientes de Simmons Prepared Foods, Inc., Sanderson Farms, Inc., Tyson Foods, Inc. y Pilgrim's Pride Corporation, de 25.7 por ciento; y para las importaciones provenientes del resto de las exportadoras, de 127.5 por ciento.

Sin embargo, en una resolución final, la Secretaría determinó no aplicar las cuotas compensatorias con el fin de no sobredimensionar su efecto en el mercado, hasta en tanto se regularizara la situación derivada de la contingencia sobre el virus de la Influenza Aviar tipo A, subtipo H7N3.

Pero varios productores e importadores solicitaron la revisión de la resolución final ante un Panel Binacional.

El pasado 30 de junio, Bachoco manifestó su interés en que se inicie el examen de vigencia de las cuotas compensatorias definitivas impuestas a las importaciones de pierna y muslo de pollo originarias de los Estados Unidos.