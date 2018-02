Retomarán iniciativa antihuachicoleros

El robo de combustible a Pemex es un delito que va a la alza cada año porque cuesta cero pesos a la delincuencia y tampoco se castiga a los huachicoleros, advirtió el diputado federal, Miguel Ángel Salim Alle.

"El robo de combustible genera para los grupos criminales alrededor de 21 mil millones de pesos, según datos de la Procuraduría General de la República y Petróleos Mexicanos; al representar un lucrativo negocio para la delincuencia organizada, la lucha por el control de los territorios se ha vuelto cada vez más sangrienta, sin olvidar los riesgos que esta actividad constituye para el medio ambiente, pues las tomas clandestinas contaminan terrenos, ríos, arroyos y ocasionan incendios",establece el legislador del PAN en una iniciativa con Proyecto de Decreto.

La propuesta pretende reformar el artículo 19 Constitucional y el 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para que el Juez de control en el ámbito de su competencia ordene la prisión preventiva oficiosamente en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, la portación de armas y los cometidos en materia de hidrocarburos.

"La iniciativa ya está presentada en la Comisión Permanente desde agosto, cuando se instaló en el Senado, y noviembre y diciembre nos metimos de lleno en el presupuesto, pero a partir de mañana que empiece el último Periodo la voy a seguir empujando para tratar de sacarla en la Cámara de Diputados", indicó a REFORMA el diputado guanajuatense.

"El día de hoy el tema del huachicol no está regulado, no hay una ley que lo sancione, entonces evidentemente el tema del huachicol ha crecido enormemente, el problema es que si hoy detienen a una persona con combustible robado -y es algo de lo que se han estado quejando los gobernadores en la Conago- no se le detiene, paga una fianza y enfrenta el proceso en libertad",

Alertó que el delito ha crecido de manera exponencial en Guanajuato, Puebla, Tamaulipas, Veracruz y ahora en Querétaro, Hidalgo y el Estado de México.

"En la actualidad, dado que ni la portación y posesión de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, ni los delitos en materia de hidrocarburos están en el catálogo del artículo 19 Constitucional, no es posible aplicar la prisión preventiva oficiosa a la personas que son detenidas por esos ilícitos.

"Aunque la simple portación no parezca grave a primera vista, la realidad es que quienes las poseen de manera ilegal son, casi en su mayoría, personas cuya finalidad es delinquir, pues los ciudadanos optan por adquirir armas para su autoprotección, casi siempre de calibres bajos.

"Pero los delitos de impacto sustancial en la sociedad como el robo de hidrocarburos se realizan con armas de fuego de uso exclusivo del Ejército y son delitos que deben tener penas más severas por el crecimiento exponencial y por el riesgo latente a la seguridad de los ciudadanos", anotó Salim en la iniciativa.

El diputado llamó a las fuerzas políticas en San Lázaro, principalmente al PRI, a sacar el proyecto.

"Es una petición que urge, además la Conago, y aquí (en la Cámara de Diputados) la mayoría es del PRI. Pedimos que apoyen este proyecto tan importante", dijo.