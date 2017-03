Restringen a turistas en Tlaxcala por Equinoccio

Con restricciones, turistas que creen en las energías del universo, recibieron en Xochitécatl el equinoccio de primavera.

Desde temprana hora se concentraron en este sitio prehispánico, adjunto a la zona arqueológica de Cacaxtla, en Nativitas, Tlaxcala, pero se encontraron con prohibiciones para subir las pirámides.

En anteriores años, era posible escalar los basamentos de las flores o la de espiral, este 2017, permanecieron cerrados.

Cintas de acordonamiento fueron colocadas en los accesos de los restos arqueológicos; "Peligro", "No pase", se leía.

"Ya no dejan subir a las pirámides, estábamos acostumbrados a llegar arriba pero ahora ya no se puede porque está· prohibido, es normal porque son lugares prehispánicos pero es una vez al año, no venimos todos los días", comentó Emmanuel Ramírez, visitante.

El equinoccio es un fenómeno astronómico en el cual el día dura lo mismo que la noche; hay quienes le atribuyen influencias energéticas y de saneamiento.

Con esa idea, Vicente, llegó a XochitÈcatl para ofrecer a los visitantes una sesión de sanación a cambio de 20 pesos, según Él, sin la intención de hacer negocio.

Cumplió 25 años de hacerlo así, según Él, porque las buenas obras se traducen en salud y abundancia.

Esta vez cumplió esa misión en la parte baja de la pirámide de XochitÈcatl, reunido en círculo con personas vestidas de blanco, creyentes de que la llegada de la primavera les trae buenas vibras y energía positiva.