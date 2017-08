Resguardan a captor del Chapo en EU

Un policía mexicano que participó el año pasado en la captura de Joaquín "El Chapo" Guzmán fue transferido por seguridad a Washington, informaron fuentes a la agencia Reuters.

El elemento fue nombrado en 2016 como enlace de la Policía de México con Washington y ahora se desempeñará en la Embajada mexicana en esa entidad.

"La transferencia del oficial a Washington fue dada a conocer como una promoción a su trabajo, pero se debió principalmente a los temores por su seguridad y la de su familia", afirma la agencia.

"El ex agente policial no pudo ser contactado inmediatamente para hacer comentarios y el Ministerio de Relaciones Exteriores remitió preguntas a la Fiscalía, que no respondió a las solicitudes de información".

"El Chapo" fue capturado en enero del año pasado y extraditado a Estados Unidos a inicios de 2017.