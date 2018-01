Reprueban inacción contra el lavado

El lavado de dinero en México no es investigado de manera sistemática por lo que son pocas las condenas por este delito, expuso el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

El GAFI, creado en 1989 por los siete países con economías más grandes en el mundo, publicó el Reporte de Evaluación Mutua de México.

Esta es la tercer vez que GAFI evalúa a México que es uno de sus 37 países miembros.

El informe señala que la PGR no tiene como prioridad investigar este delito.

"El lavado de dinero no es investigado y procesado de manera proactiva y sistemática, sino más bien de forma reactiva, caso por caso.

"En consecuencia, el número de procesamientos y condenas por lavado de dinero es muy bajo. Se encontraron deficiencias significativas en la forma en que se investigan los casos de lavado", expone el reporte.

Agrega que la corrupción impide que se logre castigar este delito.

"El nivel de la corrupción que afecta a las instituciones que aplican la ley, en particular a nivel estatal, menoscaba su capacidad de investigar y enjuiciar delitos graves".

Aunque hay una Unidad de Inteligencia Financiera en Hacienda y áreas especializadas en la PGR, es muy limitado el volumen de investigaciones, congelamiento de cuentas y decomisos.