Representan Viacrucis reos de Tlaxcala

Cuando lo bajaron de la cruz, desfalleció el Cristo del Viacrucis que personas privadas de su libertad celebraron hoy en el penal de Tlaxcala.

El evento religioso con motivo de la Semana Santa tuvo un desenlace de alarma, luego que Seth N., de 31 años de edad, caracterizado de Jesús crucificado, se desmayó ante María, la mujer que protagonizó a su madre.

"Estaba preparado para lo que viniera, gracias a Dios no tengo nada", dijo una vez que se repuso.

"Estoy agobiado, cansado, son tremendos los golpes y por eso sufrí un pequeño desmayo por estar crucificado, la temperatura, el calor, todo se me juntó y llegó el momento que ya no sabía si iba aguantar en la cruz o ya no".

La tarde de ayer, 76 personas quienes purgan una pena por conductas delictivas en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de la capital tlaxcalteca, apoyados por familiares, celebraron el Viacrucis alusivo al Viernes Santo.

Aprovecharon el Jueves Santo, día de visita, para hacer la representación de los episodios bíblicos que describen la Pasión de Cristo hacia la cruz a partir de la aprehensión y juicio de Añas a Caifás, y de Herodes a Pilatos.