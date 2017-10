Reparte AMLO 8.1 millones a damnificados

Andrés Manuel López Obrador informó que, hasta ahora, Morena ha recabado en su fideicomiso 9.37 millones de pesos, de los cuales, 8.1 millones ya fueron entregados a los damnificados por los sismos de los pasados 7 y 19 de septiembre.

El tabasqueño detalló esta noche que, en total, el fideicomiso, constituido por su partido en el banco Afirme, ha entregado apoyos de 2 mil 400 pesos a 3 mil 338 afectados por los desastres naturales.

De acuerdo a las cifras dadas a conocer por el dirigente nacional de Morena, en Chiapas se han dirigido 2 millones de pesos para apoyar a 836 damnificados; en la CDMX, se han destinado 1.45 millones para 605 damnificados; en Oaxaca, 1.44 millones para 600 afectados.

En Morelos, han sido 1.4 millones para 597 damnificados; en Puebla, 1.5 millones para 650 personas; y en Guerrero, 240 mil pesos para 100 afectados por los sismos.

En el caso específico de la Ciudad de México, en Azcapotzalco se han entregado 45 mil 600 pesos para 19 damnificados; en Magdalena Contreras 321 mil 600 pesos para 134 afectados y en Xochimilco, 1.08 millones para 452 damnificados.

En un video compartido esta noche en redes sociales, el tabasqueño indicó que aún está· pendiente de entregarse apoyos en el Estado de México.

Agregó que, además, Morena va a donar 103 millones de pesos de su financiamiento público para la campaña de 2018, el cual ser· de 207 millones.

López Obrador llamó a que legisladores, ciudadanos, militantes y simpatizantes morenistas depositen dinero en el fideicomiso, bajo el argumento de que es el mejor mecanismo para destinar apoyos a los damnificados.

Detalló que ese fideicomiso, que es vigilado por escritores e intelectuales afines a Morena, es la vía legal que su partido encontró para ayudar a los damnificados.

Sin embargo, consejeros del INE, entre ellos el consejero presidente, Lorenzo Córdova, indicaron esta semana que hasta ahora la ˙nica vía legal que tienen los partidos para donar dinero es renunciando a una parte de su financiamiento para que sea reintegrado a la Tesorería de la Federación y de ahí se canalice a uno de los fondos de reconstrucción.

Además, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) indicó que vigilará el fideicomiso creado por Morena, así como la cuenta bancaria creada por el PAN para depositar dinero y destinarlo a los damnificados.

López Obrador, por otro lado, dijo que Morena está· elaborando su propio plan de reconstrucción, el cual se aplicar· una vez que el partido llegue al poder tras las elecciones del 2018.

Critica, asimismo, los apoyos y las propuestas planteadas por el Presidente Enrique Peña, como el repartir casas pequeñas y recomendar a los damnificados a hacer "tandas".

"No lo hace Peña de mala fe, estoy convencido de eso, es que no tiene consciencia de lo que es la pobreza, de lo que es la necesidad", sostuvo el ex Jefe de Gobierno de la Ciudad de México.