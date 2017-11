Registran mil 884 feminicidios en 2017

La activista María Salguero ha documentado mil 884 casos de muertes de mujeres por razones de género en lo que va de este 2017.

Usando la herramienta Google Mapas, ubicó los feminicidios con una cruz morada en la zona especifica donde los cuerpos fueron encontrados.

Al dar clic a cada una de estas cruces se despliega la historia de cada mujer fallecida, explicó en el foro "Los Dieciséis Días de Activismo contra la No Violencia contra las Mujeres", realizado en el Senado de la República.

"Las mujeres no son cifras (...) son todos los casos, son hombres, son vidas, son mujeres que le hacen falta a sus hijos, a sus hermanos, a sus padres, es una vida, una historia, un espacio, alguien que nos falta", señaló la geofísica del IPN.

En total, el mapa interactivo incluye 4 mil 468 casos ocurridos entre 2004 y noviembre de 2017.

Salguero especificó que los únicos dos años con un conteo detallado son 2016 y 2017, pero el mapa abarca 13 años debido a que se incluye el "negro episodio" de las muertas de Ciudad Juárez, Chihuahua.

En 2016, indicó, sumaron 1685 casos, por lo que aunque aún falta un mes para terminar este año, la cifra de feminicidios de 2017 ya supera la del año anterior por 199 muertes.

El objetivo de la herramienta es visibilizar un problema, dijo, el cual suele ser minimizado por autoridades, además de que faltan estadísticas oficiales sobre los casos.

Advirtió que cada día son asesinadas cinco mujeres.

La página tiene categorías que dan cuenta de los datos de las víctimas, como la edad, tipo de feminicidio, tipo de localidad, estatus de los feminicidas, escenarios del crimen, tipo de relación con el asesino, entre otras.

De acuerdo con los datos vertidos en el mapa, el foco rojo es el centro del País, principalmente el Estado y la Ciudad de México.

Salguero hizo un llamado a las autoridades para proteger a las mujeres y sancionar a los agresores.

Con un botón con el rostro de Daniela Jiménez Covarrubias, de 16 años, que llevaba en su saco, la activista recordó que su asesinato quedó impune.

"Fue asesinada por un compañerito de la misma edad por no dejarse besar y sólo recibió 2 años de sentencia por la edad y fue estar con la familia", expuso.

"En la Ciudad de México me encontré con un caso de una mujer apuñalada 117 veces, en Puebla uno de 70 veces apuñalada. Nada más cercano, muerte horrible".

Al evento acudieron la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ana Lilia Herrera; la senadora Diva Gastélum, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, y la senadora Angélica de la Peña, quien preside la Comisión de Derechos Humanos.