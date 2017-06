Registra mayo récord criminal

El mes de mayo fue el más violento en México de que se tenga registro.

Datos del secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), indican que el mes pasado se iniciaron 2 mil 186 carpetas de investigación por homicidio doloso.

Es la cifra mensual más alta por lo menos desde 1997, cuando el SESNSP comenzó a sistematizar las estadísticas delictivas a nivel nacional.

Ni siquiera durante el pico más alto de violencia durante la llamada guerra contra el narcotráfico, México llegó a una cifra tan alta.

Hasta antes de mayo de 2017, el récord de violencia lo tenía mayo de 2011 --durante el sexenio de Felipe Calderón--, con 2 mil 131 homicidios dolosos.

Con los asesinatos de mayo reportados por las Procuradurías y Fiscalías estatales, México llegó a 9 mil 916 homicidios dolosos en los primeros cinco meses del año.

Esta cantidad es 29.4 por ciento mayor a la registrada en el mismo periodo del año pasado, que sumó 7 mil 658, y la más alta para un periodo idéntico desde 1997.

De mantenerse los niveles de violencia registrados en los primeros cinco meses, 2017 se convertiría en el año con más asesinatos de las ˙últimas dos décadas.

Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano, consideró que las autoridades siguen sin encontrar la fórmula para reducir la violencia.

"Lo que me preocupa no sólo es que hoy tengamos los primeros cinco meses del año más violentos, sino que no veo cómo vamos a lograr reducirlos, no creo que en los próximos meses venga algo que modifique la realidad que estamos viviendo.