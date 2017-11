Régimen corrupto, detrás de Meade.- PRD

Alejandra Barrales, líder nacional del PRD, cuestionó el hecho de que la virtual postulación de José Antonio Meade Kuribreña como abanderado presidencial del PRI haya sido operada desde Los Pinos y afirmó que detrás de su figura existe un régimen de impunidad y corrupción.

"A nadie sorprende que desde Los Pinos se decidan y despachen los asuntos del PRI. Peña Nieto actúa como dirigente del PRI sin el mayor recato, abriendo sus cartas y estrategias electorales desde las oficinas públicas de la Presidencia.

"Estamos asistiendo a más de lo mismo: el destape vertical, presidencial, el dedo del Presidente sobre quien considera es el mejor candidato, sin consultar a su militancia ni a la ciudadanía. Es lo mismo de siempre", señaló.

En una publicación en sus redes sociales, la dirigente del sol azteca afirmó que Meade forma parte del status quo que, dijo, tiene a México en una situación límite.

"El PRI es el PRI, con José Antonio Meade o con quien sea. Lo que hay detrás de él ya lo conocemos todos los mexicanos: un régimen de corrupción e impunidad que ya dio de sí".

Barrales también cuestionó los resultados del aspirante priista en las instituciones en las que se ha desempeñado como funcionario público.

"Algunos se aferran a presentarlo como "un gran funcionario público", como un "salvador" para México, pero no hay un solo indicador que demuestre eso; no hay un solo dato que pueda probar que ese "funcionario" mejorara de alguna forma la vida de los mexicanos: fue secretario de Relaciones Exteriores y México perdió liderazgo ante el mundo, fue secretario de Desarrollo Social y la pobreza no se redujo, fue secretario de Hacienda y Crédito Público y el único legado que dejó es el endeudamiento irresponsable, opacidad en las financias públicas y cero acciones contra la generación de gobernantes más corrupta de la historia", escribió.

Barrales insistió en que el Frente Ciudadano por México tiene entre sus objetivos principales acabar con estas viejas formas y vicios de hacer política.

"En el PRD y en el Frente Ciudadano por México vamos por el cambio de ese régimen, por acabar con el presidencialismo que desprecia a la gente y a la militancia", sostuvo.