Regaló 100 placas Duarte a hermano

Por órdenes del ex Gobernador Javier Duarte, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Veracruz entregó 100 juegos de placas de taxi a su hermano Cecil Duarte de Ochoa.

De acuerdo con Arturo Bermúdez Zurita, ex titular de la SSP que se encuentra preso, el ex Mandatario le ordenó en principio entregar un total de 300 juegos de placas, pero como no se cumplió cabalmente con la instrucción, se otorgaron sólo 100.

Bermúdez Zurita se encuentra actualmente en prisión, enfrentando dos procesos penales, uno por enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y abuso de autoridad.

En su testimonio, rendido el pasado 13 de diciembre ante la Procuraduría General de la República (PGR), el funcionario también dijo que Karime Macías ordenó en su momento a la Secretaría de Finanzas hacerse cargo de los pagos a medios de comunicación.

Sin embargo, declaró, ese dinero del erario fue desviado a empresas "fachada".

"Karime en tres ocasiones convocó a reunión para acordar cómo comunicar las acciones y logros de Gobierno. Comunicó que la Secretaría de Finanzas pagara gastos de comunicación a los medios, pero en realidad se pagaron a empresas fachadas", dijo.

En sus declaraciones, dadas a conocer en la audiencia de Duarte el pasado sábado 22 de julio, Bermúdez dijo que en su momento se opuso a la orden del Gobernador de canalizar en la Secretaría de Finanzas los recursos federales que recibía la SSP, con el propósito de que fuera usado para pagar proveedores diversos.

Su renuencia, relató ante la PGR, le trajo el aislamiento en el Gobierno veracruzano, porque dejó de ser convocado a las reuniones de gabinete.

Lo anterior, dijo, lo llevó a tomar la decisión de presentar su renuncia a la Administración estatal, pero no pudo irse porque fue amenazado por Duarte.

"Le presenté mi renuncia a Duarte y éste me dijo: 'No te vas, llegaste conmigo y te vas conmigo, o atente a las consecuencias"', señaló.

El 15 de junio, REFORMA publicó que el ex titular de la SSP de Veracruz reconoció que el Gobierno de Duarte entregó mil 300 millones de pesos al PRI.

En una carta escrita de puño y letra y de la cual se posee copia, el ex mando policiaco admitió que es su voz la que se escucha en un audio difundido, donde se revela la entrega de recursos al PRI.

Bermúdez reconoció que participó en el desvío de ese dinero del erario veracruzano para la campaña tricolor a la Gubernatura que encabezaba Héctor Yunes Landa.