Regalan hasta globos en panteones

Las flores, globos y música también llegaron ayer al Panteón General de Toluca.

Desde las 10:00 horas comenzaron a llegar los primeros visitantes, quienes con cubetas, escobas y hasta herramientas de jardinería en mano se dispusieron a adornar los lugares de eterno descanso de sus mamás.

Dimitrio García Rangel confesó que lleva 16 años asistiendo al Panteón Central porque siente que su madre aún lo acompaña.

"No esta· con nosotros físicamente, pero en nuestro corazón permanece día con día; mis hermanos y yo venimos no ˙nicamente el Día de las Madres, siempre venimos a verla cada 15 días, porque significa el agradecimiento al ser que nos dio la vida y eso nosotros no tenemos con qué pagarlo", compartió.

En su tumba, Concepción Rangel recibe, de sus 9 hijos, desde flores, hasta globos y su música favorita.

"Nunca nos olvidaremos de ella, porque cuando nos olvidamos de nuestros seres queridos, es cuando realmente mueren", dijo Dimitrio García.

María de Jesús González es otra mamá· que, a pesar de haber partido hace 17 años, cada 10 de mayo sigue recibiendo flores... y hasta porras.

"Le traemos sus flores, le platicamos como si nos escuchara, venimos a darle quejas también, de todo", aseguró su hija Celia Rubí González.