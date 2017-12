Reclama a Peña Nieto viuda del periodista asesinado Javier Valdez

"¿Quién controla este país?, ¿Usted?, ¿Ellos (los delincuentes)?", cuestionó Griselda Triana, esposa del periodista Javier Valdez, al Presidente Enrique Peña Nieto.

En un mensaje a través de Facebook, Griselda Triana cuestionó a Presidencia sobre su capacidad para la solución de agresiones en contra de la sociedad, como sucedió con su esposo.

"Mi familia, igual que la suya, hubiera querido celebrar estas fechas con su padre, Javier Valdez. Pero eso ya nunca podrá ser porque hubo quienes se encargaron de que eso no fuera posible el pasado 15 de mayo en esta ciudad de Culiacán", indicó.

"Usted, al frente de este país, ha demostrado que no puede. Que ellos mandan, que ellos pueden más que su gobierno y todas las instituciones".

Valdez fue asesinado el 15 de mayo en Culiacán, cuando recién salía del semanario Ríodoce, del cual fue fundador.

Desde ese día su familia, periodistas de Ríodoce y de otros medios y activistas iniciaron protestas para exigir justicia, con la presentación de los culpables y un juicio justo.

Sin embargo, la respuesta, conforme a lo que han dicho Griselda Triana e Ismael Bojórquez, director de Ríodoce, es que el proceso ha sido lento para respetar el debido proceso de la carpeta de investigación.

Griselda Triana citó el último reporte de la organización Reporteros Sin Fronteras sobre agresiones a periodistas en el Mundo, en el que se reporta que México se colocó como el segundo país con más asesinatos de periodistas, sólo de bajo de Siria.

"A mí sí me avergüenza, y desearía que ningún familiar de periodistas de este país tuviera que vivir el dolor que la mía está pasando. ¿Entonces, ante la falta de resultados sobre los crímenes, agresiones y desapariciones de periodistas en este país, quién tiene las respuestas?", cuestionó.