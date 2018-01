Rechaza Navarrete legalizar mariguana

El Secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, expresó que el Gobierno federal no comparte la propuesta de legalizar drogas como la mariguana; sin embargo, afirmó que está abierto a que se siga dando el debate sobre el tema.

"Con respecto a este planteamiento, que no comparte el Gobierno de la República, el Gobierno fue muy claro en términos del uso medicinal, de ausencia de estudios claros con respecto a lo que le pasa a los jóvenes en la introducción de drogas, que el Congreso de la Unión puso límites ya en la aprobación para uso medicinal de substancias que hoy por hoy la Ley General de Salud tenía prohibidas. Habrá que esperar a que siga el debate", señaló Navarrete.

En entrevista, el Secretario de Gobernación consideró que la discusión debe abordarse desde el punto de vista de la salud pública.

"Yo creo que el debate tiene que darse y lo que tenemos que analizar es si con eso se disminuye la violencia", expresó el titular de la Segob.

"El debate tiene que ser con respecto a si le hace daño o no a la salud pública de los mexicanos y si la pura despenalización de una substancia elimina toda la cadena productiva, ilícita, de tráfico de estupefacientes en México", estimó.

Por su parte, durante su participación en la inauguración de la Conferencia Permanente de Congresos Locales (Copecol) en Guadalajara, el Gobernador Aristóteles Sandoval urgió a abrir el debate sobre la posible legalización de la mariguana.

Ante unos 402 diputados locales de entidades del País, el Mandatario refirió lo ocurrido este jueves con el Secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, quien generó polémica al plantear legalizar la producción y venta de mariguana en algunos puntos turísticos de México.

"Para mí es muy claro y quiero insistir en lo que he venido diciendo desde hace un par de años: es necesario abrir un debate respecto a la legalización de la mariguana, no sólo en lugares turísticos sino en todo el País. Porque lo que está matando a nuestros jóvenes no es el consumo, es el trasiego y el tráfico de la droga", agregó Sandoval.