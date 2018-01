'Quiero ser de los mejores presidentes'-López Obrador

Andrés Manuel López Obrador afirmó que quiere estar entre los mejores Presidentes de la historia de México.

El precandidato presidencial de la coalición Morena-PES-PT dijo que quiere parecerse a Benito Juárez, Francisco I. Madero y Lázaro Cárdenas.

En un acto de precampaña en Emiliano Zapata, Morelos, Obrador comentó que conoce muy bien la historia de México y lo que han hecho todos y cada uno de los Presidentes desde que el País conquistó su soberanía.

"Conozco toda la historia y sé quienes han sido los peores Presidentes de México, quiénes los mejores y también los mediocres. Pues yo no quiero ser de los peores ni de los mediocres, quiero ser de los mejores Presidentes que ha habido en la historia de México", dijo el tabasqueño ante decenas de simpatizantes que lo aplaudieron.

El precandidato de la coalición "Juntos Haremos Historia" dijo que él, a diferencia de otros, no traicionará a los mexicanos que confíen en él en las elecciones.

"Soy muy consciente, no quiero ser como Santa Anna, no quiero ser como Porfirio Díaz, no quiero ser como Victoriano Huerta, no quiero ser como Carlos Salinas de Gortari, no quiero ser como Felipe Calderón, no quiero ser como Peña Nieto", precisó el ex dirigente de Morena.

"Quiero ser como Benito Juárez, quiero ser como Francisco I. Madero, quiero ser como el General Lázaro Cárdenas del Río. Esos son mis ejemplos. Vamos a hacer historia entre todos".

López Obrador acusó que el Gobierno de Enrique Peña Nieto responsabilizó a los maestros de las deficiencias educativas y emprendió una campaña de desprestigio en su contra.

Y el morenista refrendó su plan de dejar sin efectos la reforma educativa.

"Ha habido una campaña de desprestigio como nunca en contra del Magisterio nacional. Nunca se había ninguneado tanto a los maestros, se les echó la culpa, en este sexenio, de todos los males, del atraso educativo, se les acusó de cobrar sin trabajar, de ser revoltosos", criticó.