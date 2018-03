Quiere AMLO ojos extranjeros en comicios

Andrés Manuel López Obrador quiere que organismos internacionales vigilen la elección para evitar un fraude electoral en las elecciones del 1 de julio.

"Queremos que vengan organismos internacionales a observar las elecciones en México para que no haya fraude electoral, y desde luego va a haber observadores nacionales", detalló.

Al salir de una reunión privada con empresarios sinaloenses, el abanderado de la coalición Juntos Haremos Historia indicó que esa será una de las funciones del Consejo Asesor Electoral que dio a conocer este domingo a medio día.

"Nos importa mucho todo lo que es la observación de las elecciones, se va a invitar a extranjeros y ella tiene conocimiento sobre eso", explicó sobre la participación de la senadora Gabriela Cuevas, presidenta de la Unión Interparlamentaria, organización internacional de los parlamentos.

El tabasqueño aseveró que está llamando a participar en Morena a todos, porque es un movimiento amplio, plural e incluyente y que están participando en él los mejores.

"El Consejo Asesor Electoral se creó para que no se utilice el dinero del presupuesto en la compra del voto, que las instituciones gubernamentales no beneficien a ningún partido, que no haya fraude, que las elecciones sean limpias", añadió.

En ese sentido, López Obrador defendió su cercanía con el senador José María Martínez y Germán Martínez, también integrantes del comité.

Sobre el legislador ex panista, que ha sido criticado por sus posturas contra el matrimonio entre parejas del mismo sexo y el aborto, dijo que la integración de Martínez al movimiento no significa que Morena adopte sus ideas.

"Necesitamos la participación de todos y esto no significa que estemos tomando una postura que él sostenga, nosotros vamos a ser respetuosos de todos estos temas muy sensibles", aseguró.

"En nuestro movimiento hay católicos, evangélicos, jamás vamos a tomar una decisión que afecte a ningún grupo, ni siquiera a las minorías", añadió.

Sobre Germán Martínez, quien ganó para Acción Nacional el litigio postelectoral de 2006, del que López Obrador quedó como segundo lugar en las elecciones, el tabasqueño señaló que cree en el perdón.

"Creo en el perdón y es muy importante que nos reconciliemos y que juntos saquemos adelante nuestro querido México. Yo no odio a nadie y lo que busco es el bien y la felicidad", dijo.

"Yo perdono porque soy un ser humano y todos podemos cometer errores, sólo el Creador puede pensarse que no se equivoque, nosotros somos seres humanos y bienvenidos los hombres y mujeres de buena voluntad", agregó.

Cuestionado por los medios de comunicación, López Obrador hizo caso omiso a las acusaciones del abanderado del PRI a la Presidencia de la República, José Antonio Meade, quien lo llamó Fiscal Fantasma.

Finalmente, aseguró que debe de continuarse la investigación de lavado de dinero en la que presuntamente está vinculado el abanderado de Acción Nacional, Ricardo Anaya.

"Debe de continuarse con esa investigación y de los moches. Yo les dejo de tarea que investiguen lo de los moches, porque siendo Videgaray y Meade secretarios de Hacienda se entregaban moches a los diputados para aprobar el presupuesto", aseveró López Obrador.