Propone Meade reducir manejo de efectivo

José Antonio Meade, Secretario de Hacienda, aseguró que la mejor manera de combatir la corrupción es reducir el uso de dinero en efectivo.

Durante una reunión con cerca de 600 mujeres de la Escuela de Cuadros del tricolor, el funcionario federal sostuvo que la digitalización de las operaciones financieras permite seguir el rastro del dinero y prevenir actos de corrupción.

"El mejor amigo de la corrupción es el manejo en efectivo. Si nosotros nos vamos moviendo a una economía en la que cada vez usemos menos efectivo, vamos a tener posibilidad estructural, posibilidad arquitectónica de ir quitando espacios a la corrupción, mientras más difícil hagamos que se use el efectivo", dijo.

Meade recordó que las disposiciones vigentes impiden, entre otras cosas, la adquisición de bienes como casas y joyas con dinero en efectivo, ya que la digitalización de los recursos ayuda a tener control sobre el uso legal del dinero.

"Lo hemos sustituido por una economía cada vez más digital, donde cada vez es más fácil darle seguimiento digital a cada peso que gastamos", indicó, tras informar que en SAT se procesan 200 facturas por segundo.

"Esto nos permite detectar cuando alguien se está· desviando, cuando alguien está· queriendo hacer una operación a través de una empresa fantasma. Eso nos va a ayudar mucho a una transformación en donde la corrupción no tenga lugar, en donde la opacidad no impida que veamos el origen y destino de cada recurso público".

Meade fue el [único de los cinco presidenciables del PRI invitado a la reunión de la Escuela de Cuadros realizada este domingo en el Estado de México, tierra natal del Presidente Enrique Peña Nieto.

En otros encuentros similares, como el de Sinaloa, fueron convocados todos los que podrían tener aspiraciones como los secretarios de Gobernación, Educación, Salud y Turismo.

En la reunión de este día, Meade fue apapachado por mujeres con porras que coreaban su nombre e indígenas mazahuas que le entregaron dos chalecos artesanales que portó durante sus intervenciones.

En su discurso, el Secretario de Hacienda se pronunció a favor de impulsar el fortalecimiento de las mujeres y recordó una anécdota en la que su esposa resultó más hábil Él para cambiar la llanta ponchada de su auto.

En la sesión de preguntas, el funcionario fue cuestionado sobre el crecimiento de la corrupción, de la delincuencia, los precios de la canasta básica y la violencia contra las mujeres.