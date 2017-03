Propone López Obrador crear Guardia Nacional

Andrés Manuel López Obrador propuso la creación de una Guardia Nacional que se haga cargo de la seguridad pública para erradicar la tortura, masacres y violaciones a los derechos humanos cometidos actualmente en la persecución del crimen.

En una gira en Jamapa, Veracruz, el dirigente de Morena señaló que las causas de la violencia son en su mayoría sociales y que el resto esta· relacionado con la coordinación entre las corporaciones de seguridad.

"Lo social es el 90 por ciento, lo demás es que haya coordinación entre las corporaciones de policías, que haya profesionalismo, que haya inteligencia, porque no es un asunto de fuerza, sino de inteligencia", dijo en comunicado.

"Y una cosa muy importante es que no se vincule la autoridad a la delincuencia, porque actualmente en Veracruz y en todo el País no hay frontera, no se sabe dónde termina la delincuencia y donde empieza la autoridad".

López Obrador sostuvo que el Ejército no debe utilizarse para reprimir a los ciudadanos y subrayó que a 10 años de la guerra contra el narco, emprendida por Felipe Calderón, 210 mil personas han sido asesinadas, mientras que 1 millón de personas han sido víctimas de la violencia.