Promete Bronco leer libritos para hablar bien

Luego de una serie de recomendaciones hacia funcionarios del Gobierno, la Comisión Estatal de Derechos Humanos inició ayer un taller dirigido a servidores públicos sobre lenguaje incluyente y no sexista, y el Gobernador Jaime Rodríguez se comprometió a leer unos "libritos" que le dieron.

Aunque "El Bronco" asistió a la primera sesión, que duró cuatro horas, sólo permaneció durante la ceremonia de apertura y luego se retiró argumentando que ya le habían dado material.

"No quiero yo cometer esos errores (al hablar)", dijo, "hay expresiones por las que me han enviado recomendaciones, que siempre han sido aceptadas.

"Hay que corregirnos. Ya ahorita (la CEDH) me dio libritos para que yo los lea. Los voy a leer, obviamente, voy a intentarlo. Me he comprometido".

El Gobernador recibió el año pasado la recomendación 25/2016 tras afirmar que a las "niñas gordas" no las quiere nadie, mientras hablaba de embarazos adolescentes.

Además, recientemente fue denunciado por calificar como "zonceras" el matrimonio entre personas del mismo sexo.