Presume Osorio combate a secuestros

El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, presumió avances en materia de combate al delito de secuestro, a pesar de que ese ilícito ha repuntado en el País.

Al inaugurar la 22 Reunión Nacional del Grupo de Planeación y Análisis Estratégico Contra el Secuestro, sostuvo que se ha avanzado en la implementación de la estrategia nacional en la materia.

"Gracias al trabajo de los últimos años se han logrado avances que es necesario ponderar", manifestó.

"Por ejemplo, si se compara la incidencia de enero a septiembre del 2017 con el mismo periodo del 2012, se observa una disminución de casi 15 por ciento".

En Mazatlán, Sinaloa, Osorio Chong también destacó que de los 10 estados que en 2014 -al inicio de la estrategia- concentraban el 81 por ciento de la incidencia, 9 han tenido disminuciones.

Datos oficiales indican que entre enero y septiembre de 2017, las Procuradurías y Fiscalías estatales iniciaron 866 carpetas de investigación por secuestro.

Esta cantidad efectivamente es 15 por ciento menor a la registrada en el mismo periodo de 2012. Sin embargo, es 10 por ciento mayor a la de 2015 y 8 por ciento superior a la de 2016.

"Mientras haya un solo secuestro no debemos bajar la guardia ni escatimar recursos hasta lograr el objetivo de tasa cero", señaló.

"Prevenir y combatir el secuestro es una tarea difícil que exige el compromiso de todas y de todos, trabajando siempre de la mano, siempre con la ciudadanía, siempre poniendo al centro la protección de la vida y la dignidad de las personas.

[[¡Presume UECS !]]El Secretario aseveró que las entidades federativas ya cuentan con unidades especializadas y "formadas" para combatir al secuestro.

No obstante, reconoció que uno de los retos en esa tarea es continuar con el fortalecimiento institucional de dichas unidades, a fin de que cuenten con mejores facultades y herramientas.

"Hoy ya tenemos instituciones formadas, sí, instituciones, esas que unos reniegan, que unos rechazan, que unos no quieren. Nosotros las fortalecemos, las creamos y las consolidamos.

"Esas Unidades Antisecuestros, es en la respuesta, a muchas miles de víctimas en el pasado y, por supuesto, en el presente. Esas Unidades que le generan confianza a la sociedad, esas Unidades profesionales", dijo.

Osorio Chong recordó a los estados que por acuerdo de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) los agentes antisecuestro no pueden ser asignados al combate de otros delitos.

"Acordamos que los que están preparados para enfrentar los secuestros no podían dedicarse a enfrentar otro tipo de delitos, no importando que se diera baja incidencia de delitos del secuestro en sus estados.

"Quedamos o acordamos en la Conago que debían quedarse solamente y exclusivamente para formar parte de la UECS, llevaré este reclamo a quien deba de llevar, y por supuesto, lo comentaré en la Conago", anunció.