Plagia panista spot de Macri

Daniel Zairick, candidato de la alianza PAN-PRD a la Alcaldía de Orizaba, Veracruz, plagió un spot de la campaña presidencial del argentino Mauricio Macri.

En un video que circula en redes sociales se muestra un comparativo entre los dos discursos.

"Para conocer una persona es importante lo que hace y lo que no está· dispuesta a hacer, por eso yo voy a contarles lo que no voy a hacer, no voy a buscar enemigos ni peleas sin sentido...", inician Macri y el panista en el promocional.

Ayer, el abanderado dijo a medios de Orizaba que despidió al equipo de campaña que lo asesoró y afirmó que ese hecho no va a desprestigiar su candidatura, pues desconocía el spot del argentino.