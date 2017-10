Pierden deportadas mexicanas custodia de hijos

Mexicanas que son detenidas por autoridades migratorias en Estados Unidos mientras sus hijos están en la escuela corren el riesgo de perder la patria potestad cuando son deportadas, advirtió Emily Norman.

La abogada del Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI) expuso que cuando las mujeres indocumentadas son detenidas por agentes de la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en ausencia de sus hijos, que por haber nacido en EU son estadounidenses, éstos pueden pasar a la custodia del Estado (Child Protective Services) si, por ejemplo, nadie los recoge de la escuela.

"Hay un muy corto plazo donde la mamá· tiene la posibilidad de unificarse con sus hijos, si no lo hace, ponen a sus hijos en adopción (menos de un año)", alertó

"Si no tienen un abogado pagado por el Estado (en EU), es casi imposible luchar la custodia desde México. Hemos tenido varios casos donde la mamá· pierde completamente contacto con sus hijos y los hijos están adoptados en Estados Unidos y no hay una manera para ella de reunificarse con ellos".

Los migrantes que regresan a México, apuntó, no tienen manera de contactar a las autoridades en EU para preguntar por sus hijos y qué requisitos necesitan reunir para luchar por la custodia.

En caso de que puedan contactar con la autoridad, señaló, es muy difícil para un migrante recién deportado cumplir con los requisitos, por lo que IMUMI trata de vincularlos con el DIF para que sea el DIF quien facilite esta labor.

Sin embargo, subrayó, sin un abogado de derecho familiar en EU es muy difícil ganar los casos.

Comentó el caso de una mujer a quien se intentó tramitarle un permiso humanitario para que lograra pelear la custodia en EU.

"Esa mamá· fue deportada, no había manera de ayudarla a regresar, y ahora probablemente en las próximas semanas ella va a perder la patria potestad, la custodia de sus hijos", lamentó.