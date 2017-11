Piden senadores internet neutral

Alejarse del modelo de Donald Trump es prioridad para algunos senadores de México en el tema de la neutralidad de la red.

Zoé Robledo, presidente de la Comision de Radio, Televisión y Cinematografía, afirmó que México debe alejarse de la eliminación de la neutralidad de la red que podría darse a mediados de diciembre en Estados Unidos.

"Los proveedores de internet no pueden ni deben decidir con base en criterio económico que impidan consultar, descargar o disfrutar de contenido.

"En México debemos alejarnos de modelos como el de la era Trump y apegarnos al de países como Chile. Discriminar entre tráfico es escalofirante, los proveedores de internet estarían ejerciendo el papel de censores, esto daría poder de asignar arbitrariamente la información", dijo Zoé Robledo.

La neutralidad de la red garantiza que contenidos distintos como imágenes, texto o video se traten de manera idéntica, y los proveedores de servicios de internet no cobren de forma distinta de acuerdo al uso de una aplicación o contenido, así como la procedencia o destino de la información.

Raúl Gracia, presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado, aseveró que se deben defender los derechos de los usuarios de internet y que eliminar la neutralidad de la red, como lo quieren hacer en Estados Unidos, no es el camino.

"Neutralidad de la red si es mal definido perderá el principio fundamental de la democracia. Hay quienes confunden la libertad del proveedor de cobrar y establecer limitantes en velocidad.

"Hay que defender la libertad del usuario y el ser humano individual, de tener un acceso domocrático y libre de todas las herramientas que da el internet y que de ahí derivan", aseveró Gracia.

En tanto, Arturo Robles, comisionado del IFT, aseguró que el regulador no emitirá reglas parecidas al modelo de Estados Unidos, pues consideró que se trata de mercados y realidades distintas.

"No estamos buscando ni parecernos a Estados Unidos, ni a la Unión Europea, sino viendo en la realidad de México cómo se debe adaptar cada una. Hemos detectado que intentar poner soluciones para problemas que no son nuestros no ayuda, al contrario, debemos poner soluciones a nuestros problemas", afirmó Robles.

La Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC, por sus siglas en inglés) anunció que podrían eliminar la neutralidad de la red en aquel país para darle el control a los proveedores de servicios de internet, por lo que el Gobierno ya no sería el administrador de dicha neutralidad.

La propuesta será votada el próximo 14 de diciembre.