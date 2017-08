Piden regularización de mil haitianos en México

A más de un año de la llegada masiva de haitianos a Baja California, los cuales ya no pudieron cruzar a Estados Unidos por las nuevas restricciones migratorias, quedan unos mil que no han podido regularizar su estancia en Tijuana, Ensenada y Mexicali, según autoridades federales.

"Hay unos 3 mil 200 haitianos, más de 2 mil están regularizando sus papeles para quedarse con alguna de las tres opciones que tienen: visa humanitaria, permiso de trabajo o como turistas", explicó el delegado de la Secretaría de Gobernación, José Luis Hernández Ibarra.

Tras la entrega de recursos del Fondo de Apoyo a Migrantes, acto encabezado por el Gobernador Francisco Vega, el funcionario federal dijo que la entrega de un certificado de nacionalidad haitiana a través de la Embajada de ese país, ha ayudado a la regularización.

José Joseph, originario de Haití y con nueve meses de estancia en Mexicali, dijo sin embargo que no han logrado integrarse plenamente al mercado laboral debido a la falta de la Clave ⁄nica de Registro de Población (CURP) y el Registro Federal de Contribuyentes que les exigen la mayoría de empresas.

"Un 10 por ciento de empresas nos da trabajo sin CURP, pero el resto no lo hace, por eso hay muchos haitianos que no están trabajando, no sabemos qué van a hacer para pagar la renta o cómo van a buscar su comida".

Aseguró que el 80 por ciento de los haitianos tienen algún oficio, desde cocineros, carpinteros, albañiles, plomeros, hasta especialistas en artes plásticas.

"No queremos mendigar en la calle, solamente ocupamos un documento donde se nos permita trabajar", agregó.