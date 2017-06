Piden extraditar de Javier Duarte

La Gobierno federal presentó ayer a Guatemala su petición formal de extradición contra el ex Gobernador de Veracruz, Javier Duarte, a quien busca juzgar en México por delincuencia organizada y lavado de más de 439 millones de pesos.

A través de la Embajada de México en ese país, la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la PGR hizo llegar su pedido, previo a que se cumplieran el plazo de 60 días establecido en la legislación en la materia.

"A las 15:45 horas recibimos solicitud formal de extradición del ex Gobernador de Veracruz #Javier Duarte, la cual trasladamos al MP a las 16:00 horas", confirmó el Ministerio de Relaciones de Guatemala, en su cuenta de Twitter.

La legislación e instancias de la justicia guatemalteca son muy similares a las mexicanas, es decir, en este caso el juicio de extradición puede ser litigado con el recurso de amparo y llegar hasta la Corte Suprema de Justicia.

Es decir, Duarte podría tardar hasta un año en ser entregado a México si decide litigar hasta la ˙última instancia y pierde su juicio de extradición.

La defensa del ex mandatario dijo hace casi dos meses que, una vez que el Gobierno federal formalizara su solicitud de extradición, Duarte iba a definir si se allanaba o no a ese pedido, es decir, si aceptaba su entrega inmediata a México. Por ahora, sus abogados no se han pronunciado al respecto.