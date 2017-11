Pide CNDH a PGR atraer masacre en NL

La falta de investigación adecuada sobre la masacre de 49 personas, halladas en mayo de 2012 mutiladas en Cadereyta, Nuevo León, representa una violación grave a los derechos humanos, por lo que la Procuraduría General de la República (PGR) debe atraer el caso, demandó la CNDH.

A casi 5 años y medio del hallazgo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 8VG/2017, dirigida a la PGR y a los Gobernadores de Tamaulipas y Nuevo León, a este ˙último le pidió ofrecer una disculpa pública a los familiares de las víctimas.

"La CNDH acreditó que los agentes del Ministerio Público de la Federación y locales no llevaron a cabo diligencias para establecer líneas de investigación orientadas a la participación de los probables responsables de los hechos, además no realizaron aquellas encaminadas a la búsqueda y localización de posibles testigos, ni solicitaron pruebas periciales idóneas que el caso requería", explicó.

"Fueron vulnerados los derechos humanos al acceso a la justicia en su modalidad de procuración, a la seguridad ciudadana y al honor de las víctimas directas e indirectas".

En particular, señaló que la Procuraduría de Nuevo León no resguardó el lugar de los hechos y practicaron de manera deficiente las necropsias realizadas a los cadáveres.

Esto retrasó la identificación de dos personas nicaragüenses, así como el reconocimiento de familiares de los fallecidos como víctimas indirectas, lo cual ocurrió hasta cuatro años después del hallazgo.

La CNDH record que primero en 2009 y luego en 2011 denunció la vulnerabilidad de la población migrante que recorre la carretera libre Monterrey-Reynosa, donde fueron localizados los 49 cuerpos el 13 de mayo de 2012.

"También se acreditó que dichas autoridades (de Nuevo León) difundieron públicamente información carente de veracidad que afecta el honor y la reputación de los familiares de las víctimas directas", recriminó.

Por todo ello, pidió a la PGR inscribir en el Registro Nacional de Víctimas a los familiares de las víctimas que hagan falta y que se les garantice la participación activa en las investigaciones.

Así como que atraiga la averiguación previa iniciada por la Procuraduría de Nuevo León, por conexidad con delitos federales, y continúe con las diligencias necesarias.

"Se colabore en las diligencias para repatriar el cuerpo de una de las víctimas y corroborar la identidad de otras; capacitar al personal ministerial sobre acatamiento de disposiciones jurídicas vinculadas con atención a los derechos humanos y se colabore en los procedimientos administrativo y penales que se inicien", son otros puntos que incluye la Recomendación a la PGR.

Al Gobernador de Nuevo León le pidió que la Procuraduría estatal decline la competencia de la averiguación previa en favor de la PGR.

"Se levante un memorial por migrantes desaparecidos; se capacite a los peritos en procesamientos de indicios, cadena de custodia, preservación y conservación del lugar de los hechos, y en medicina forense con estándares internacionales; se apoye a la CNDH en la denuncia que presente ante la Procuraduría del Estado para investigar a los servidores públicos que intervinieron en los hechos", agrega.

Al Mandatario de Tamaulipas, la CNDH le solicitó colaborar en la denuncia que presentará ante la Procuraduría local y su Coordinación de Asuntos Internos.