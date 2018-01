Perdonar al crimen sería traición.- EPN

Para que la sociedad cuente con seguridad y justicia, no puede haber perdón ni olvido para los delincuentes, dijo ayer el Presidente Enrique Peña Nieto.

"No puede haber borrón y cuenta nueva. Dejar hacer y dejar pasar a los criminales, significaría fallarle a la sociedad y traicionar a México", apuntó en este municipio de Jalisco.

Semanas atrás, Andrés Manuel López Obrador, planteó una amnistía a bandas del crimen organizado; ayer, Peña defendió la lucha frontal a la delincuencia.

"Desde el inicio de mi Administración hemos hecho la parte que le corresponde en la lucha contra las organizaciones delictivas, y lo seguiremos haciendo con firmeza y determinación hasta el último día de esta gestión", argumentó el Presidente, quien no se había pronunciado sobre la propuesta del líder de Morena.

En la inauguración del 79 Batallón de Infantería y su Unidad Habitacional Militar, ante cientos de soldados y sus familiares, defendió su estrategia contra el crimen organizado.

Argumentó que su Gobierno entiende que la prioridad es cumplir y aplicar la ley con acciones encaminadas a cerrar el paso a los delincuentes.

Por ello justificó la modernización de las Fuerzas Armadas, y ejemplificó el caso de Jalisco, donde, dijo, en respuesta a la amenaza que representa la delincuencia organizada se despliegan más militares.

Ley de Seguridad

Ante militares, el Presidente defendió ayer la Ley de Seguridad Interior.

Subrayó que desde hace una década las Fuerzas Armas están en las calles enfrentando al crimen, sin una legislación que regule su actuación.

"El Gobierno de la República estará atento a la resoluciones que la Suprema Corte de Justicia dé a conocer con respecto a la Ley de Seguridad Interior que fue aprobada por el Congreso", indicó.

Recordó que el respaldo de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad es subsidiario y temporal, en tanto las autoridades logran fortalecer sus corporaciones policiales.

Indicó que el nuevo Secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete, tiene la instrucción de darle prioridad a la implementación del modelo óptimo de función policial, para que más gobiernos locales lo implementen en lo que resta del sexenio.

Mientras tanto, dijo que los militares han dado estabilidad, certidumbre y confianza al País.

"Su autoridad moral está por encima de coyunturas y visiones de corto plazo", agregó.

También los convocó a asumir una conducta ejemplar en las calles.

El Gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, le hizo segunda en respaldar la Ley.

"Que no vayan con incertidumbre a un territorio a realizar sus operaciones sin saber el marco jurídico que les da confianza y certeza de lo que pueden hacer y, también, de lo que no pueden hacer", indicó.