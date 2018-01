Ofrece AMLO 'perdonar' a Salinas y Peña

Andrés Manuel López Obrador dijo estar dispuesto a fumar la pipa de la paz con el ex presidente Carlos Salinas y el Presidente Enrique Peña Nieto.

En entrevista con el diario Tabasco Hoy, el precandidato presidencial por la coalición Juntos Haremos Historia dijo que su fuerte no es la venganza.

¿Para unir al País y gobernar en armonía, estaría dispuesto a perdonar y fumar la pipa de la paz con Carlos Salinas y Enrique Peña entre otros políticos incluyendo a algunos empresarios?, se le cuestionó.

"Sí, no es mi fuerte la venganza, lo que importa es sacar adelante a México, eso es lo más importante y pensar hacia adelante, no odio, no podría vivir con odios, soy muy feliz", afirmó.

El tabasqueño aseguró que las nuevas reglas de su gobierno, como cero corrupción y cero impunidad, van a poder entenderse todos.

"No va haber persecución, no va a usarse el Poder Ejecutivo en éste caso, no se dará instrucción desde la Presidencia de la República de perseguir a nadie por cuestiones de índole política, no vamos a optar por las venganzas", expresó.

"No voy a necesitar legitimarme con medidas espectaculares, cuando un Presidente no tiene el respaldo del pueblo, tiene que actuar de forma espectacular, tiene que buscar con golpes publicitarios ganar legitimidad, yo no voy a tener necesidad de eso".

Dijo que no optará por ponerse a ver desde el primer día cómo meter a la cárcel a personajes de la mafia del poder.

"El país requiere que se establezca como forma de vida y como forma de gobierno la honestidad y hacer a un lado la corrupción, ese es el gran acuerdo", expuso.

López Obrador aseguró que en comparación de hace seis años, tiene más experiencia ahora y está más consiente de la necesidad de un cambio.

"Sé cómo llevarlo a cabo, de manera ordenada, sin sobresaltos, tengo la fórmula, no voy a elevar impuestos, no voy a endeudar el país, vamos a terminar con la corrupción y vamos a terminar con los privilegios y vamos ahorrar", manifestó.

Al ser cuestionado sobre su rechazo a tener protección oficial, el precandidato de Morena, PT y Encuentro Social, indicó que no tiene miedo a ser asesinado como Luis Donaldo Colosio.

"Tengo mi conciencia muy tranquila, el que lucha por la justicia no tiene nada que temer, no traigo protección y voy a seguir actuando de esa misma manera, y no va a pasar nada, se va a lograr la transformación del país y por primera vez en la historia va haber un presidente 'choco', un presidente de Tabasco", destacó.